KÕVA SÕNA Endine poliitik hakkab Eesti südames kohvikut pidama

Lisaks eeldab hange, et uus kohvik hakkab pakkuma toitlustust erinevate PAMT-i ürituste ajal. «Olenevalt, kas siis näiteks õhtusööki, kohvi või hoopis pitsi konjakit. See on see, mida muusika ja teatrimaja meilt nõuab,» ütles Toobal. Samuti oodatakse, et toidukoht oleks igal argipäeval avatud minimaalselt kella 11-15.