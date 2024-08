KOHUSTUSLIK See hädavajalik samm tagab sügiseni lopsaka roosimere

Närpimise käigus eemaldatakse roosidelt kuivad ja surnud õied, et turgutada uute veelgi tugevamate õite kasvu. Taim näeb seejärel oluliselt parem välja ning suunab rohkem energiat uute õite kasvatamisesse. Lisaks vähendab see võimalust, et roos mõne haiguse üles korjab, või et kahjurid seda ründavad.