UNUSTA KEEMIA Laialt levinud taim pakub tõhusat kaitset sääskede vastu

Harilik raudrohi on korvõieliste sugukonna raudrohu perekonda kuuluv mitmeaastane rohttaim, mida kasutatakse nii ilu- kui ravimtaimena. Taimel on nii põletikuvastaseid kui antimikroobseid omadusi, muutes selle tõeliseks võlutaimeks.

Asendamatu võlutaim

Raudrohi aitab alandada vererõhku ning korrastada neerude tööd, vereringet ja südametegevust, vähendab menstruatsioonivaevuseid ning valusid pea-, kukla- ja seljapiirkonnas. Raudrohutee on hea rögalahtisti, teest on abi köha ja külmetushaiguste korral. Raudrohul on põletikuvastane ja verejooksu tõkestav toime.

Tähtsamad ained raudrohus on eeterlikud õlid, näiteks hamasuleen, mõruaine ahhilliin, K-vitamiin ja betaiin. Eeterlikud õlid on bakterite-, viiruste- ja seentevastase toimega. Betaiin soodustab maksa- ja närvirakkude ainevahetust. Ta suurendab seedenõrede eritumist, seega soodustab seedimist ja vähendab kõhugaaside teket. Soolestiku silelihased lõõgastuvad ja krambitaolised valud vähenevad.

Allikas: Maaelu