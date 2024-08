KEERULISED AJAD Kohviube ähvardab uus hinnatõus

Tomas Edelmann, neljanda põlvkonna kohvikasvataja ja rahvusvahelise Coffee Farmer's Co-op'i asepresident, ütles, et kuigi nende varjus kasvatatud kohvi tootmismeetod on põuakindlam, põhjustas tavapärasest pikem kuivaperiood, mille põhjuseks ta nimetab kliimamuutusi, sel aastal oluliselt väiksema saagi.

«Kohv on väga keeruline kaup. Osaliselt on see tingitud sellest, et hinda mõjutavad mitmed pakkumise ja nõudluse raamistikud,» ütles Ryan Delany, Ameerikas asuva Coffee Trading akadeemia asutaja ja peaanalüütik. Tema sõnul ei ole maailmas lihtsalt piisaval hulgal kohvi.