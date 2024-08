OAAS KODUD Supilinna kerkib oma kandi üks säravamaid pärle!

Pikalt räsituna seisnud pumbajaama kinnistule Emajõe ääres rajatakse uued ning ümbruskonda sobituvad kaks kortermaja. Suuremas, kolmekorruselises kortermajas saab olema kortereid 11, millest umbes pooltel on rõdu või terrass ning kahel esimese korruse korteril oma isiklik hooviala. Sisehoovi ehitatakse kahekorruseline 6 korteriga maja, mille esimese korruse korteritel on terrassid ning isiklik hooviala.

Oaaas Kodud on ideaalseks koduks neile, kes hindavad linna mugavust samas tegemata kompromisse linnavälise roheluse arvelt. Uued korterid on mõeldud kõigile, kes otsivad kvaliteetset, mugavat ja turvalist elukeskkonda, kesklinna ligidal.

Oaas Kodud. Foto: Domus Kinnisvara

«Oleme seadnud endale eesmärgiks säilitada võimalikult suures mahus kinnistul kasvavast kõrghaljastust, et jagada seda looduslähedust 17 uue perega kes endale Oaaas Kodudes kodu leiavad,» tõdeb Oaaas Kodud OÜ tegevjuht Mario Kruuse.

«Oleme juba välja kuulutanud ehitushanke ning üsna pea saame ka ehituspartneriga käed lüüa. Hetkel liigub kõik plaanipäraselt ning oleme planeerinud uute kodude ehitust alustada juba käesoleva aasta oktoobris,» täpsustas Kruuse.

Uute kodude ehitamise algus on 2024. aasta sügisel ning müük on juba alanud. Projekti ametlikuks müügipartneriks on Domus Kinnisvara.

«Projekt on väga põnev ja uute kodude ostjate poolt väga hästi vastu võetud. Supilinn on ihaldatud paik elamiseks Tartus ning paljud juba kodu broneerinud kliendid on ise Supilinnas elanud või elavad praegugi, ütleb Domus Kinnisvara kutseline maakler Elar Häidberg.

Oaaas Kodud on suurepärane võimalus nautida Tartu kesklinna elu ja samas elada rahulikus, rohelusest rõkkavas ja privaatses piirkonnas. Kõik korterid on kaasaegse tehnikaga varustatud ning neis on läbimõeldud ja funktsionaalne sisekujundus. Oa tn 35a//35b kinnistule hakkab uusi kodusid arendama Bigs Eesti OÜ tütarettevõte Oaaas Kodud OÜ.