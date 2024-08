PROOVI KINDLASTI Lihtne ja odav väetis hoiab lavendli aasta läbi vormis

Lavendli istutamise optimaalne aeg on kevadel aprillis või mais, mil on väiksem oht, et külm kahjustab juuri, andes taimele ühtlasi piisavalt aega, et ende suve juurduda.

Aiandusekspert ja Celebrated Herb'i asutaja Stephaine LeBlanc ütleb, et kuigi lavendli kasvatamine on lihtne, on õige väetise kasutamine võti selleks, et hoida taim aasta läbi terve ja kaunina, vahendab Express.

«Orgaanilised väetised, nagu kompostitud sõnnik, ussid ja kondijahu, on suurepärased valikud, sest need pakuvad tasakaalustatud segu olulistest toitainetest, parandades ühtlasi ka mulla struktuuri,» ütleb ta, ning lisab, et orgaanilisi materjale võib lisada kas lihtsalt mullale või kasutada pinnakattematerjalina, kust toitained saavad aeglaselt taimede juurestikku imbuda.

Lavendel kasvab LeBlanci sõnul väga edukalt ka köögijäätmetel, mis on iseenesest veelgi kuluefektiivsem lahendus.

«Lavendli taimed ei vaja palju toitaineid, kuid võite siiski kasutada mõningaid köögijäätmeid, et anda neile lisatoitu. Kui soovid oma lavendlile kasvuhoogu juurde anda, hoia alles köögiviljajäätmed, näiteks porgandipealsed või salatilehed, et teha neist omatehtud komposti,» soovitab LeBlanc