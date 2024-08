UURING Vaata, kui suur osa rahvast ostab kodutehnikat järelmaksu või laenuga

Ligi pool ehk 49 protsenti uuringus osalenud laenuvõtjaist märkis, et nad ei saa vajaminevaid kodumasinaid ega elektroonikaseadmeid, näiteks uut mobiiltelefoni või pesumasinat, osta koheselt välja, vaid on sunnitud selle soetama järelmaksu või mõne muu tarbimislaenu abil. 33 protsenti laenu võtjatest tunnistas, et kasutab järelmaksu või laenu ka remondi eesmärgil, kodusisustuse ja mööbli ostmiseks.