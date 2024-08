NÄDALA RETSEPTID Aiast otse kööki. Oma südasuviseid retseptilemmikuid jagab Pille Petersoo

Jalutame toidukirgliku Nami-Nami retseptiportaali eestvedaja ja Tallinna Ülikooli sotsioloogia õppejõu, kokandusringidesse oodatud esineja ja mitme kokaraamatu autori Pille Petersoo koduaias ringi ning vaagime, mida lopsakatest ürtidest ja küpsetest marjadest-viljadest praegu kokkamiseks kööki viia. Ta kirjeldab, kuidas tema pere on juba jupp aastaid harjutanud end sellega, et suvel tehakse enne iga söögikorda tiir aias ja võetakse sealt lauale midagi värsket-­rohelist. Isegi kääbusšnautser Luna leiab endale midagi, olgu need mustikad või lillad porgandid.