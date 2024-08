ETTEVAATUST Paljudes kodudes levinud seadeldis võib tekitada tulekahju

Ole pikendusjuhtmetega ettevaatlik

Pikendusjuhtmed on disainitud teatud voolutugevusele ja võimsusele. Kui ühendatud seadmete koguvõimsus ületab pikendusjuhtme maksimaalse võimsuse, võib see põhjustada ülekuumenemist. «Üldiselt tohib pikendusjuhtmesse panna nii palju seadmeid, kui palju on pikendusjuhtmel pistikupesi. Ohtlikuks muutub olukord siis, kui kõik need seadmed pannakse korraga tööle ja pikendusjuhtme kaabel ei pea enam suurele võimsuskoormusele vastu,» selgitab Valdmets.

Näiteks, kui pikendusjuhtmesse on ühendatud röster, mikrolaineahi, veekeedukann ja köögikombain ning need kõik panna korraga tööle, võib see põhjustada pikendusjuhtme ülekuumenemist ja sulamist.

Rösteri tööpõhimõte ja küttekehade oht

Rösteri sees on küttekehad, mis koosnevad tavaliselt nikroomtraadist. Need traadid kuumenevad elektrivoolu mõjul ja toodavad soojust, mis pruunistab saia pinda.

«Enamus röstereid on varustatud termostaadi ja ajastusseadmega, mis kontrollivad küpsetusprotsessi,” selgitab Valdmets. Kuid probleemid võivad tekkida, kui rösterisse kogunenud saiapuru või muu mustus süttib. “Põlemist võib tekitada olukord, kus küpsetusprotsess on keeratud maksimumi peale ja küpsetamiseks kasutatakse vananenud ehk kõva saia.»

Ära unusta rösterit hooldada!

Jah, saiapuru võib röstris põlema minna, kui seda on kogunenud liiga palju. Just see on ka põhjus, miks tuleks röstrit regulaarselt hooldada ja sellesse kogunenud puru eemaldada. «Kuna röstritel on erinevad hooldusvõimalused, siis tuleks oma kodus oleva rösteri hoolduse kohta uurida kaasas olevast kasutusjuhendist,» soovitab Valdmets.

Enamus rösterid on varustatud purusahtliga, mida tuleks tühjendada ja puhastada regulaarselt, et vältida saiapuru kogunemist. Kui purusahtel puudub, võib keerata röstri tagurpidi ja kergelt raputada sinna kogunenud puru välja.