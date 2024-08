EKSPERT SOOVITAB 9 olulist sammu uue köögi planeerimisel

Kasutajasõbralikud materjalid

Kui tulevases köögis on liikumine ja vajalikud ühendused läbi mõeldud, soovitab Alina Kester järgmise sammuna otsustada disainis kasutatavad materjalid ning tehnilised lahendused. Võimalusi on palju, kuid Kester soovitab ennekõike silmas pidada pere elustiili ja harjumusi, et uue kodu köök tuleks võimalikult mugav ja kasutajasõbralik.

Lisaväärtused

«End erinevate võimalustega kurssi viies, tasub mõelda, mis on perele oluline ja mis annaks köögis olulist lisaväärtust. Väiksema köögi puhul võib selguda, et nelja pliidiraua asemel piisab kahest ning ka nõudepesumasin võib olla väiksemat mõõtu. Selleks, et veekeetja, kohvimasin või röster väärtuslikku töötasapinda ei hõivaks, on kuuma vee jaoks võimalik kasutada eraldi väikest boileri ja segisti lahendust ning väiketehnikale planeerida hoopis omaette kapp. Viimane on väga mugav näiteks siis, kui pere varajasem ärkaja soovib hommikuti smuutit valmistada – kapiuks summutab blenderi müra,» märkis Kester.

Taustamaterjal

Ehkki köögimööbli disaini puhul on võimalusi lõputult, soovitab Alina Kester ennekõike keskenduda kapiuste, fassaadide, töötasapindade ja taustamaterjali valikule.