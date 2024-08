HOIA END Need 3 paljudes aedades kasvavat taime võivad ohustada tervist

Verev sõrmkübar (Digitalis purpurea)

Verev sõrmkübar on kuni kahe meetri kõrgune kellukja õiekrooniga mailaseliste sugukonda sõrmkübara perekonda kuuluv kaheaastane rohttaim. Looduslik levila asub Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Verev sõrmkübar on aiataim, mis on mingil määral levinud ka looduses. Sõrmkübara maapealsed osad on sedavõrd mürgised, et isegi väike kogus seda võib põhjustada tõsist mürgistust ja isegi surmaga lõppevat ventrikulaarset fibrillatsiooni ehk südame rütmihäiret, vahendab Iltalehti. Seevastu õitsemise ajal kogutud lehti kasutatakse meditsiinis südamepuudulikkuse raviks kasutatavate preparaatide toorainena.