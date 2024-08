KOHAL EESTI TIPPKOKAD Pühajärve Ranna Gurmee toob kokku toidukultuuri austajad

Pühajärve Ranna Gurmeel astuvad üles Eesti tippartistid - Sadamasild (Marek Sadam), Jäääär ja Dagö. Gurmee söögielamusi pakuvad tippkokad Joel Ostrat ja Koit Uustalu, külla tulevad ka kokad välismaalt. Kohal on pop-up restoranid, Eesti toidu tootjad ning toimuvad degusteerimised. Kavas on mitmeid üllatusi, üles astuvad Otepää valla ja naaberomavalitsuste isetegevuslased.

Pühajärve Ranna Gurmee on suurepärane võimalus avastada ja kogeda Lõuna-Eesti toidukultuuri parimal kujul. See on koht, kus gurmaanid ja toiduentusiastid saavad koguneda, et nautida maitseid, mis on loodud otse loodusest pärit andidest ning seda mõnusa kultuuriprogrammi saatel.