LÕPP KANNATUSTELE Ootamatu vahend aitab leevendada sügelevat sääsehammustust

Sääsehammustusega kaasnev sügelus ja paistetus ei anna teinekord päevadeks rahu. Raskesti talutava sügeluse korral on lisaks geelidele ja kreemidele väga suureks abiks ka vistrikuplaastrid. Põletikku ja turset alandavad plaastrid kaitsevad haava mikroobide eest, on rahustava toimega ning võivad ühtlasi kiirendada ka hammustuse paranemist, vahendab Iltalehti. Vistrikuplaastri puhul on oluline valida toode, mis ei sisalda akne ravis sageli kasutatavaid aineid, näiteks salitsüülhapet või bensoüülperoksiidi.

Miks tüütud sääsed just sind taga ajavad?

Veretüüp

Mõned inimesed sattuvad sääskede sihtmärgiks ainuüksi nende veregrupi tõttu. Ühe uuringu järgi maandusid sääsed 0-veregrupiga inimestele peaaegu kaks korda sagedamini kui nendele, kes kuuluvad A-veregruppi. Teadlaste sõnul on põhjuseks erinevus inimeste eritises, mille järgi sääsed valivad neile sobivama ohvri, vahendab Huffpost.

Süsihappegaas

Florida ülikooli professori Jonathan F. Day sõnul leidub üks põhjuseid süsihappegaasi tasemes. Kiire ainevahetus või muud geneetilised omapärad suurendavad süsinikdioksiidi eritamist, mistõttu meelitavad mõned inimesed sääski rohkem ligi kui teised. Sama kehtib ka nende puhul, kes parasjagu trenni teevad või on rasedad, kuna neil on kehatemperatuur keskmisest kõrgem.

Higi

Sääsed otsivad teatuid märguandeid, mille järgi nad valiku teevad. Üks nendest märguannetest on piimhape, mis eritub higi kaudu. See muutub neile eriti atraktiivseks, kui higi on mõnda aega nahal koos bakteritega segunenud. Lisaks võib alkoholi tarbimine mõjutada higistamist ja higilõhna.

Riiete värvus

Sääskedel on tegelikult väga hea nägemine, kuid et tuule eest hoiduda, lendavad nad pigem maapinnale lähemal. Madalal lennates paistavad inimeste kujud ja värvid neile hästi silma. Tumedad riided on paremini märgatavad, samal ajal kui heledad riided sulanduvad silmapiiriga ühte.

Lõhn

John Hopkinsi ülikooli professori Christopher Potteri sõnul eristavad sääsed lõhnu, mida inimesed ise ei suuda haista. Ta toob võrdluseks maasikad, millel ei ole ühte kindlat lõhna, vaid see on kombinatsioon mitmetest erinevatest lõhnadest. Seega otsustavad sääsed nende inimeste kasuks, kelle lõhnade kombinatsioon, alates piimhappest kuni erinevate bakteriteni, on neile kõige meeldivam.

Allikas: Postimees Naine