JÕHKER Eramaja põleng tõi kaasa pea poolemiljonilise kahju

«Suurte kahjustuste ja tulekahju kiire leviku tõttu on võimatu tulekahju põhjust üheselt määrata. Põlengu kõige tõenäolisem põhjus on suitsuahju süsteemis tekkinud rike või korstna ja suitsuahju ühenduslõõris tekkinud tahmapõleng, mis süütas hoone puitkonstruktsioonid,» rääkis PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk. Tule kiirele levikule aitas kaasa ka lõhkenud kodugaasi balloon. Põlengu tagajärjel sai üks inimene viga ja kiirabi toimetas ta haiglasse.

«Põhiline, mida taoliste tulekahjude ärahoidmiseks teha, on kütte- ja muude seadmete regulaarne kontroll ja hooldus,» märkis Habakukk. «Paraku kiputakse seda unarusse jätma ja paljudel juhtudel ongi selle tagajärjeks põleng,» märkis Habakukk.

«Kindlustus aitab küll tekkinud kahju hüvitada, ent sellegipoolest on kodu tulekahju äärmiselt traumeeriv üleelamine, millest toibumine võtab väga palju aega. Halvemal juhul võib tulekahju lõppeda ka traagiliselt.»

Külmkapp süütas Pärnumaal korteri

«Külmkappide põlenguid tuleb meie praktikas ette kahel-kolmel korral aastas, ent ka nende puhul kehtib põhimõte, et parim ennetus on kvaliteetne seade ja selle regulaarne hooldus,» sõnas Habakukk. Ta lisas, et antud juhul süttis köögis eraldiseisev külmik.