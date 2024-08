AITAB RAISKAMISEST Väga hea põhjus, miks feta soolvesi alles jätta

Üks asi, mille inimesed mõtlematult ära kallavad, on aga soolvesi, milles fetajuustu kuubikud hulbivad. Maitseküllane vesi on nimelt suurepäraseks lisandiks teraviljade valmistamisel, olgu nendeks riis, kuskuss, nisu või kinoa. Soolvees keedetud terad pakuvad ainulaadset ning mitmekülgset maitset, mis aitab valmiva roa maitsenüansid suurepäraselt esile tõsta. Soolvett võib lisada ka pasta keeduveele, mis lisab teie valitud pastale mõnusat soolast maitset. Feta soolvee lisaväärtuseks on see, et seda saab külmutada, mis tagab selle, et see on alati käepärast.