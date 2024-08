MÜÜT VÕI TÕDE? Just praegu keset suve on aiatehnika hooldamiseks õige aeg

MÜÜT 2: Murutraktorisse ja mootorsaagi võib valada igasugust bensiini

Aia- ja metsatehnika paaki võib valada igasugust kütust, aga seadme pikaealisuse ja töökorras oleku garandiks on ikkagi kõige kvaliteetsem kütus, mis aitab mootoril tõrgeteta töötada. Eesti tanklakettidest on võimalik osta mootoribensiini oktaanarvuga 95 ja 98 ning just seda viimast soovitab ka Pender.

«Oluline on see, et mootoriga kodutehnikas kasutatav bensiin oleks puhas fossiilne kütus, millesse ei ole lisatud biokomponendina näiteks etanooli, mis seob endaga õhus olevat niiskust, mistõttu võib kütusesüsteemi sattuda vesi. Lisaks muudab etanool rabedaks ja kergesti purunevaks tehnika kummist osad, nagu karburaatori membraanid või kütusevoolik,» loetles Pender.

Oktaanarvuga 98 bensiin sobib nii kahe- kui ka neljataktilistele mootoritele, seega on see tanklates müüdavatest valikutest kõige turvalisem. Kindlasti tuleks ei tohiks ära visata konkreetse seadme kasutusjuhendit, vaid seda aeg-ajalt lugeda, sest osa seadmetel võib olla vajalik seguõli lisamine kütusesse, näiteks kahetaktilise lehepuhuri või neljataktilise võsalõikuri puhul. Kes oma tehnikaga aga harva tööd teeb, see võiks osta sinna täiesti spetsiaalset väiketehnika kütust.

MÜÜT 3: Tehnikas kasutatavat bensiini võib hoiustada pikemat aega

Kuna saagide, trimmerite ja muruniidukite paagid on üldjuhul piisavalt väikesed ning need vajavad sagedasel töötegemisel üsna kiiresti täitmist, varub hoolas peremees endale koju kanistritäie kütust, mida aeg-ajalt tehnikasse tilgutada. Penderi sõnul tuleks sellise teguviisi juures tähele panna, et kütus oleks «värske».

«Lisaainena hakkab etanool õhus olevat vett siduma ka kanistris olles, seega mida kauem see seisab, seda suuremaks muutub võimalus, et mootorisse satub koos bensiiniga ka kotermann. Kindlasti tuleks seadme kütusepaak tühjaks valada, kui on ette näha, et seadmega lähiajal tööd ei tehta,» ütles Pender.

Rusikareegel ütleb, et üle kuu aja ei maksa kütust niisama seisvana seadme paagis hoida. Kindlasti tuleb kõik seadmed kütusest tühjendada ning puhastada, kui suvine hooaeg läbi saab. Ka kõige parem kütus kaotab kvaliteediomadused maksimaalselt kolme aastaga, seega tuleks igal aastal siiski aiatehnika jaoks «värsket» kütust tankida.