MÜRGISTUSOHT Tootja kutsub tagasi 1500 gaasiveesoojendit

Bosch kutsub tagasi gaasiveesoojendid Bosch Therm 4300, mis on toodetud ajavahemikus märtsist 2020 kuni juunini 2023. Ohutusmeede hõlmab Eestis umbes 1500 seadet. Tagasikutsumine puudutab Bosch Therm 4300 tooteperekonna 14-liitriseid gaasiveesoojendeid.

Tarbijad saavad seadmeid identifitseerida seerianumbri järgi. Seadmed seadistatakse ümber paigalduskohas tasuta.

Sisemine kvaliteedikontroll on näidanud, et seadmetel on oht, et suitsugaasis võib suureneda süsinikmonooksiidi kontsentratsioon, kui põleti on väga määrdunud, näiteks ebapiisava või hilinenud hoolduse tõttu.

Kui lisaks sellele on korstnas või suitsugaasisüsteemis halb tõmme, on oht, et süsinikmonooksiidiga rikastatud suitsugaas võib märkamatult pääseda ruumi, kuhu seade on paigaldatud, mis kujutab endast märkimisväärset ohutusriski.

Kõigil tarbijatel tuleb kontrollida seadme tagapaneelil olevat tüübisilti ja seerianumbrit, et teha kindlaks, kas nende seadet mõjutab ohutusmeede.

Tarbijad peaksid sisestama seadme 10-kohalise seerianumbri veebisaidil aadressil http://www.4300.homecomfort.ee/ ja järgima juhiseid.

Tarbijad, kel on küsimusi, märkusi või probleeme seerianumbrite sisestamisega, peaksid helistama teenindusliinile 6890008 või saatma e-kirja BoschTherm4304.ee@bosch.com.

Selleks, et minimeerida ohutusriski, kuni mõjutatud gaasiveesoojendi on ümber ehitatud, palutakse tarbijatel piirata vee soojendamist (duši all või vannis käimine) kuni 15 minutini ja tagada kasutamise ajal ja pärast kasutamist piisav värske õhk.