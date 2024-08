KUUPÄEV KIRJA Suur ratastel toidupidu tähistab esimest juubelit

«Ainuüksi asjaolu, et festival tähistab oma esimest väikest juubelit on selge märk sellest, et tallinlastele ja pealinna külalistele meeldib säärane formaat,» ütles ürituse pressiesindaja. «Viiendat korda Tallinna Lauluväljakul toimuv Food Truck Festival pakub nii juba tuntud ratastel kohvikuid ja restorane kui täiesti uusi huvitava kontseptsiooni ja disainiga toiduautosid, mis pole veel Eestis käinud,» lisas pressiesindaja.