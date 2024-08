UURING Milline unistus jääb noortel kättesaamatuks ja miks?

Enamik noori vanuses 18–25 ja 26–41 soovivad omada kodu, kuid tihtipeale on nende suurimaks takistuseks taskukohasus. Seda kinnitab hiljutine YouGovi uuring, milles osales kokku 2529 täiskasvanut, sealhulgas 1397 koduomanikku, millest kaks kolmandikku peab suurimaks probleemiks raha puudust.

Uuringust selgub, et peaaegu kolmveerand vastajatest (74 protsenti) näevad kodu omamist kui olulist osa unistuste saavutamisest. See on tähtsam kui edukas karjäär, laste saamine ja kõrge pensioni saamine. Kõigest 35 protsenti vastanutest peavad majandusliku edu märgiks kõrghariduse omadamist.

Mitte-majaomanike sõnul peamine põhjus, miks nad pole veel endale kodu ostnud, on raha. Kui varastes 20ndates noored ütlevad, nende sissetulekud pole veel piisavalt suured, siis 30ndates inimesed kiruvad peamiselt tõusvaid kinnisvarahindu.

Bankrate'i peaanalüütiku Greg McBride'i sõnul on ebapiisav sissetulek, kõrged kinnisvarahinnad ja suutmatus maksta sissemakseid või lõivusid takistuseks just maja ostmisel. «Kõrged ja tõusvad kinnisvarahinnad tekitavad tunde, et sissetulekud või säästud ei ole piisavad maja ostmiseks,» kommenteerib ta.

Kinnisvaraturg on viimase kahe aasta jooksul olnud kuum: nõudluse kasv on ajanud kinnisvarahinnad rekordilise kiirusega lakke. Alates Covid-19 pandeemia algusest on see tõusnud umbes 34 protsenti.

Noored on taskukohasema kodu jaoks nõus tegema järeleandmisi, näiteks kolmveerand uuringus osalejatest on valmis kolima ihaldatud piirkonna asemel teise kohta ja valima selleks kasvõi renoveerimist vajavat maja või korteri.

Kuigi võib tunduda, et turg on näidanud hiljuti mõningaid hindade jahtumise märke, on kodu omamine noorte jaoks endiselt keeruline – seda eriti suurte õppelaenude ja madalate palkade tõttu.