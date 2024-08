LIMITEERITUD KOGUSED Fanta toob turule erilise maitsega mardikamahla

Mitte miski ei illustreeri tulevast õudukahooaega paremini kui reis Winter Riverisse, kuhu kolm põlvkonda Deetzide perekonda naasevad. Peagi leitakse oma elu pea peale pööratuna, kui kogemata surmajärgse elu portaal avatakse. Varsti on häda mõlemas maailmas, sest kui portaal on avatud, on vaid aja küsimus, millal Mardikamahl vallandab oma isikupärase segaduse!

«Me oleme põnevil, et fännid saavad proovida meie uut erilist Fanta limiteeritud maitset, mis on Fanta valiku põnev laiendus. Selle erakordse koostöö juures on veel palju, mida oodata, nii et hoidke silmad lahti, sest septembris ja oktoobris ilmub rida Mardikamahla-teemalisi võimalusi, et saaksite hooaja filmiga lähemalt tutvuda,» ütles Coca-Cola Company Fanta globaalse strateegia asepresident Ibrahim Salim Khan.