ON, MIDA OODATA IKEA avab augusti lõpus Tartus kaks korda suurema esinduse

Rohkem inspiratsiooni ja tooted, mida saab kohe kaasa osta

«Kõige suurem osa meie uuest planeerimis- ja tellimispunktist on näidistesaal, kus külastajad saavad koguda nüüd veelgi rohkem kodusisustusideid ja inspiratsiooni. Kõik väljasolevad mööblilahendused ja -kombinatsioonid on loodud IKEA sisekujundajate poolt, kes lähtuvad enda töös sellest, kuidas Eesti inimesed oma kodudes elavad, milliste probleemidega nad silmitsi seisavad ja millest nad kõige rohkem unistavad. Muidugi saavad kliendid uues esinduses kõige asjakohasemaid lahendusi ka ise katsuda ja proovida,» ütles Põder.

Teise võimaluse tooted soodsama hinnaga – nüüd ka Tartus

Need, kes on käinud IKEA Tallinna poes, on arvatavasti tuttavad allahinnatud toodete alaga. Sama müügiala tuleb ka uude Tartu esindusse. Sealt saavad külastajad meelepärased tooted kohe kaasa osta ja anda uue elu asjadele, mis on tagastatud või mida on kasutatud näidisalade ülesseadmiseks. Neid tooteid ei saa uuesti müüki paisata, mistõttu on huvilistel võimalik neid endale soetada madalama hinna eest.