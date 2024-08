OOTA VEEL Ekspert avaldab korterid, mille ost ei tasu end täna ära

«Talvel-kevadel oli üüripakkumiste arv praegusega võrreldes enam kui neljandiku võrra suurem. Turism oli hõre, viimased aastad üüriturgu mõjutanud välisüliõpilaste ja ukrainlaste arv languses. Pakkumist oli rohkem, nõudlus madal ja üürihinnad pigem langesid,» rääkis Habal ja lisas, et suvekuudega on olukord vastupidiseks pöördunud.

«Kuna kinnisvara müügiturg on endiselt loid – inimesed ootavad kindlamat majandusprognoosi ja madalamaid intressimäärasid, siis eelistatakse vahepealsel ajal üürida. Turule tuleb uusi üürikortereid juurde vähe, pigem kaovad senisedki pakkumisest ära. Uutesse üürikorteritesse investeerimine ei tasu hetkel ära, mistõttu ka nende pindade arv on vähenenud,» rääkis Habal.

«Kõik see kokku mõjutab üürituru nõudlust ja hindasid, mis on viimaste kuudega keskmiselt 5-10 protsenti kasvanud ning ilmselt kerge tõus jätkub,» lisas Habal.

Igor Habali sõnul on elukondliku kinnisvara üüritootlus madal ning eriti viimastel aastatel ostetud investeerimisvarade rahavoog lausa negatiivne. «Sisuliselt üritatakse vahepeal tõusnud laenukulusid kompenseerida.»

«Õnneks pole järsku hinnatõusu oodata, sest ka üürileandjad tunnetavad, et ebakindlal ajal on kasulik olemasoleva üürnikuga samadel tingimustel või minimaalse hinnatõusuga lepingut pikendada, mis on tegelikult ka üürniku jaoks mõistlik lahendus,» lisas Habal.