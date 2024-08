TARK TEADA Kuidas mustikatega määrdunud käed jälle puhtaks saada

Igaüks, kes on kunagi metsas mustikaid korjanud või kellegi teise mustikaid söönud, teab, et meie metsade supermarjad jätavad nähtavaid jälgi: sõrmed ja keel muutuvad sinilillaks. Keelt saame veel varjata, ent kätega on asjad veidi keerulisemad, kuna seep on mustikamahla vastu võimetu.

Mida teha?

Ennetava meetmena saab seda vältida, kui korjata marju kummikinnastega, kuid paljud ei pea seda mugavaks või ei raatsi nad neis higistada. Hea uudis on see, et kui teie käed on kord plekistunud, ei ole neid raske puhastada. Ja selleks ei ole vaja kalleid seepe ega puhastusvahendeid.

Kõige lihtsam viis käte puhastamiseks on sõstrad. Jah, mari marja vastu! Üks viis, kuidas saada mustikased sõrmed korjamise järel puhtaks, on panna peotäis sõstraid kummikinnastesse. Sõrmi võiks kinnastes liigutada kuni 15 minutit ja siis sooja veega puhtaks pesta, vahendab TVNET. Mõnikord piisab ka sellest, kui võtta peopessa veidi sõstraid, pigistada neist mahl välja ning hõõruda see määrdunud kohtadele.

Kui sõstrahooaeg on läbi või marju ei ole saadaval, võib käsi hõõruda ka sidruni viljaliha või -mahlaga. Sidruni ja punaste sõstarde happesus on see, mis mustika plekkidele säru teeb. Sidruni asemel võite kasutada ka rabarberit.