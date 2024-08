LEGEND ELAB EDASI Elizabeth II mälestuseks rajatakse uhke paradiisiaed

6. augustil teatas kuninglike parkide heategevusorganisatsioon, et Londoni Regent's pargile on antud planeerimisluba uue aia rajamiseks, et tähistada kuninganna Elizabethi elu. Elizabeth oli Briti ajaloo kõige kauem valitsenud monarh, kes lahkus 96-aastaselt 2022. aasta septembris ja oleks 2026. aasta aprillis saanud 100-aastaseks.