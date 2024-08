Maitseb hõrgult, ütleb Marje Hallik-Wilson, kui efektsele liuatäiele suvikõrvitsaratastest carpaccio’le rohelisi basiilikulehti ja kollaseid suvikõrvitsaõisi poetab. Õied on ta noppinud vanalinna kogukonnaaiast Tornide väljaku pargis, kus poeg Johnny kasvatab köögivilju, ka kartulit. Tal on vedanud, sest nii poeg kui ka abikaasa John armastavad süüa teha, köök pole peres üksnes perenaise kuningriik. «Seejuures on just aedviljad minu suur lemmik, suvikõrvits sealhulgas. Kala ja kana teen vahel ka, muu on suuresti meeste ampluaa,» räägib Hallik-Wilson, üks kunagisi Hõbelusika gastronoomiakonkursi korraldajatest.