ŠOKEERIV AVASTUS Paljudes meie igapäeva toiduainetes leidub ohtlik kemikaal

Perkloraat on kemikaal, mida kasutatakse raketikütuse ja ilutulestiku tootmisel. Consumer Reports on leidnud perkloraati umbes 67 protsendil testitud toiduainetest, mille hulka kuuluvad ka kiirtoidukohtadest pärinevad toidud.

Uurimuses tuvastatud perkloraadi tase varieerus vahemikus 2 kuni 79 osa miljardist. Kuigi need tasemed ei ole kohe ohtlikud, võivad need pikaajalisel kokkupuutel ohtlikuks kujuneda.

Kõrgemaid perkloraaditasemeid on täheldatud toiduainete puhul, mis on pakendatud plastpakendisse – nende keskmine tase on 54, samal ajal kui laste toiduainetes on keskmine tase 19,4 osa miljardist. Tähelepanelik tuleks olla värskete puu- ja köögiviljade, kiirtoidu, pagari- ja piimatoodete, liha, mereandide ja mõne joogi puhul.