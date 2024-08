Grillhooaja vahekokkuvõte: eestlased on sütel küpsetanud just seda sorti liha

«Tegemist on justkui megatrendiga, kus on oma roll teadlikel ja tervislikel valikutel, aga ka hinnal. Kuigi tuleb lisada, et hind üksi ei ole määranud, sest tarbija on teinud valiku tervislike tootegruppide kasuks ka seal, kus kilogrammi hind on veidi kõrgem – näiteks linnulihast grillvorstid. Näeme, et tarbitakse vähem, kuid teadlikumalt. Prognoosisime sellist turuarengut ette ja oskasime oma suvetoodete valiku üsna täpselt kujundada. Praegu on lihatööstus aga juba talves, kus arvame, et sealiha kasvatab taas osatähtsust,» lisas Kruustük.