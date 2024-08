Telliskivis algab uue lahmaka maja ehitus

«Esimese kõrge korruse puhul säilitame tsaariaegse paekivi, tuues tänavapilti aktiivset äripinda ja elu. Suured klaaspinnad loovad mitmekülgse võimaluse tänavaruumiga suhtlemiseks,» sõnas Tüür. Hoone lääneossa kerkib paekivi pealt kolmnurksete terrassidega astmestik, mis kulgeb mööda viit korrust. Need jäävad büroopindade välialadeks, pakkudes hoone asukatele unikaalset lisaväärtust. Fassaad on lahendatud ruumiliselt – lintakendega büroomaht kulgeb kolmnurkselt, tekitades akende kohale tagasiastega varjestuse, pakkudes siseruumidele passiivset jahutust.

Telliskivi arendusjuhi Alo Kippasto sõnul on vanalinna külje all paiknev Telliskivi oluline kultuurilise, majandusliku ja sotsiaalse arengu sõlmpunkt. «Arendusega panustatakse kogu piirkonna arengusse, luuakse rohkem liikumisvõimalusi ja haljasalasid, mis soosib inspiratsiooni, inimeste paremat tervist ja heaolu. Piirkonda toetab hea ühistranspordiühendus ning võimalus liikuda jala, ratta või autoga,» tutvustab Kippasto eesseisvaid arendusplaane

Ehitustöödega alustatakse käesoleva aasta varasügisel ning hoone valmimine on planeeritud 2025. aasta suve algusesse. Arhitektuurse lahenduse on loonud Kadarik Tüür Arhitektid. Tänaseks on eelbroneeritud kolmandik ehitatavast mahust.