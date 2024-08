TEEPAUS VÕI RAHARÖÖV? Kas üle kahe euro on mõistlik tee või kohvi eest maksta?

Skandaali keskmes on Walesis, Wrexhamis, asuv kohvik ja nendes olevad überkallid hinnad. See üllatas kohvikut külastanud eakat paari, kelle sõnul on hinnad pensionäride jaoks kättesaamatud. Nördimuse ja pahameelega kirjutasid nad kohvikule kirja, mille esitamiseks tuli veel lisaks rahaliselt palju kulunud teele maksta pisut alla ühe euro.