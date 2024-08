Verivärske täiskasvanu on kui üürituru saakloom: lepinguid sõlmides tuleb neid punkte vältida!

Üks üürikodu suurimaid plusse on võimalus endale ise toanaabrit valida. See tagab turvatunde, sest ära jäävad ootamatused ja mure, kas uue korterikaaslasega klapitakse, jagatakse sarnaseid väärtusi ja rutiine. Kindlustundel on aga oma hind, sest üürikodu kulud on võrreldes ühiselamuga kõrgemad.