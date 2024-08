Raha puuga seljas! Steve Jobsi lesk purustas kinnisvararekordi

Häärber ise on ehitatud 1916. aastal ning on pea 1600 ruutmeetrit suur.

Eelmised omanikud palkasid häärberit värskendama kuulsa arhitekti Peter Marino, kes ütles ajakirjale, et projekt on kui Heraklese vägitöö. Renoveerimistöödeks kulus kolm aastat. Ajakiri märkis samuti, et seda kodu võib pidada «mõjuval põhjusel» Ameerika kõige ilusamaks majaks.