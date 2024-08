Hoia piip ja prillid! Oliiviõli hinnad sööstavad stratosfääri

Oliiviõli hinnatõusu taga on mitu tegurit nagu nõudlus, tööjõukulud, kliimamuutused jne. Maailmas toodetakse umbes kolm miljonit tonni oliiviõli aastas. Euroopa liit moodustab sellest ülekaaluka enamuse ehk keskeltläbi 1,9-2,5 miljonit tonni aastas.

Peamised riigid, kust meile oliiviõli jõuab, on Hispaania, Itaalia ja Kreeka. Enam pole mingi haruldus maksta poole liitrise pudeli eest kümme eurot ja rohkemgi. «Hinnatõus on tingitud mitmetest teguritest, sealhulgas kliimamuutustest, mis on kaasa toonud saagikuse olulise languse, eriti sellistes tippriikides nagu Hispaanias,» selgitab olukorda Bildile oliiviõlitööstust esindav Dieter Oberg.