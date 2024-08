UUS TREND Põuast räsitud murulappidele määritakse tualetipaberit

Kõrvetav suvekuumus teeb murule palju kahju. Põuaperioodil peaks muru lausa kastma, kuid see ei ole jällegi mõistlik viis vett kasutada. Ka teised tegurid nagu kemikaalid, koera uriin, hallitus ja muu võivad muru magalateele saata. Mis saab aga sellest murulapi osast, mis ei pidanud vastu ja heitis hinge?

Koerte päästekeskuse operaator, kes on töö iseärasuste tõttu puutub kokku paljude närtsinud murulappidega, Rickie Tice, jagab sotsiaalmeedias ägedat trikki, kuidas muru kõigest paari päevaga rohetama panna.

TikTokis @dabzndawgz nime all tegutsev Tice õpetab, et esmalt tuleb leotada tualetipaberit vees ning segada selle sisse rohkelt muruseemneid. See loob seemneid täis massi, mida saab kahjustunud piirkonnale määrida.