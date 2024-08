Mükoloog vastab põletavale küsimusele: kas seeni võib ilma lõikamata korjata?

Emake loodus pakub head seeneilma nõrkemiseni ning lootust on, sel aastal on saak eriti pirakas. Vahel võib aga juhtuda, et satud metsas mükoloogilisele tõotatud maale, kuid mida ei ole, on nuga. Kas seeni võib maast välja sikutada või teeb see peenele mütseelile liiga?