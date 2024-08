Geniaalne nipp: miks tuleks panna kartul auto esiklaasile?

Youtube'i konto Smart Foxi jagatud nipp soovitab võtta kartuli, lõigata see pooleks ja hõõruda seejärel kartuli lõigatud poolega oma auto esiklaasi. Nimelt muudab kartuli tärkliserikas sisemus esiklaasi veekindlaks, mis tähendab, et vihmapiisad voolavad klaasilt lihtsalt maha.

Tärklis on vees lahustumatu ja võib aidata vähendada veepiiskade haardumist klaasi pinnaga. Kui kartuli tärkliserikas sisemus kantakse klaasi peale, loob see ajutise kihi, mis muudab klaasi osaliselt veepiiskade suhtes hüdrofoobseks (vett hülgavaks). See tähendab, et vihmavesi voolab klaasilt kergemini maha, kuna tärklis vähendab veepiiskade ja klaasi vahelist kokkupuudet.