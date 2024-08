Kõik, mida pead teadma japandi stiilist ning kuidas seda oma koju tuua

5. Võtmeelementideks on looduslikud materjalid, nagu puit, rotang, bambus ja keraamika. Tekstiilid, mis on tavaliselt valmistatud puuvillast, linasest ja villast, mängivad samuti olulist rolli, sest lisavad ruumile pehmust ja kergust.

Sammud oma kodu interjööri uuendamiseks japandi stiilis

«Esmalt pane paika, mis on kujundatava ruumi põhifunktsioonid. Seejärel vali värvipalett ning mööbel, mis vastavad ruumi funktsioonile. Eelista madalapõhjalisi mööbliesimeid – võimalusel selliseid, millel on näha puidu tekstuuri. Ruumi kujundamisel kasuta looduslikke materjale, nagu puit, kivi, linane, bambus ja klaas. Pea meeles, et japandi stiil rõhutab funktsionaalsust ja minimalismi, seega hoia ruum puhas ja korrastatud ning kasuta kinniseid hoiulahendusi, et hoida asjad silma alt ära,» näitlikustas sisekujundaja.