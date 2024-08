Käed-jalad tööd täis: aastas sadu tulekahjusid põhjustav kodune tegevus hoiab päästjad rakkes

«Ka lihtsalt toidu kõrbemisest võib alguse saada tulekahju,» toonitab G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala. «Seetõttu on oluline, et potentsiaalsest tuleohust saadakse võimalikult kiiresti teada.»

Õnnetuseks pole palju vaja

Ehkki toiduvalmistamise ABC on ennekõike see, et kokkamise ajal ei jäetaks toitu omapäi ja ollakse kaine, on hea, kui kodus on ka 24/7 valvav abiline, mis võimalikust tuleohust kiirelt märku annab.