Charles III lajatas kogu perele uue keelu: kõige enam saavad pihta teismelised

Igal aastal veedab Ühendkuningriigi monarh puhkuse Šotimaal Balmorali lossis. Sel aastal on lossi külastavatele kuningapere liikmetele kehtestatud uus reegel – sotsiaalmeedia on keelatud ja pereüritustest tehtud pilte ei tohi mingis teises vormis samuti avaldada, väidab Express.

Väljaande allikas räägib, et kuna võrdlemisi lühikese perioodi jooksul külastab Balmorali lossi palju inimesi, kelle vastu on suur meediahuvi, pole vaja tulega mängida ning riskida, et keegi postitab midagi kahemõttelist või suisa skandaalset.

«On tehtud meeldetuletus, et sotsiaalmeedias ei tohi jagada perekondlikke sündmusi. See on privaatne perepuhkus ja kuna sel aastal on külalisi rohkem, püüavad nad kõike võimalikult privaatsena hoida,» räägib anonüümseks jäänud kuningakojale lähedal olev isik Expressile.

Allikas lisab, et sel korral on külla oodata ka ohtralt teismelisi, kes on reeglina sotsiaalmeedias väga aktiivsed, mis on ka üheks keelu põhjuseks. Ei mingit Snapchati, BeReali, Instagrami, TikTokki ega muud. «Ametlikud sotsiaalmeediakontod on teistsugune lugu, sest kommunikatsioonimeeskond kiidab need fotod enne üleslaadimist heaks,» lisab allikas.

Allika sõnul ühinevad kuninganna Camilla lapsed ja lapselapsed sel aastal Balmorali kuningliku perekonnaga ning peatuvad peamises lossis, mida tavaliselt kasutatakse külaliste lõbustamiseks.

Kõik pereliikmed aga Balmorali lossis endas ei ööbi, vaid peatuvad hoopis ühes mitmes suvilas, mis selle maadel asuvad. Kuningas ise jääb lossi vähemalt septembrini.