Uus-Meremaa toidupank jagas maiuste pähe puhast metamfetamiini

Organisatsioon teatas, et töötajad on hakanud ühendust võtma kuni neljasaja inimesega, et leida üles pakid, mis kõnealuseid meelemürke sisaldavad, vahendab AP. Uus-Meremaa võimud on teatanud juba kolmest inimesest, kes on pahaaimamatult kõnealuseid «komme» söönud ning haiglasse sattunud. Kõik kolm inimest on nüüdseks haiglast välja lastud.

Hetkel on üles leitud 16 kommipaberisse pakendatud metamfetamiini tükki. Neid testinud Uus-Meremaa Narkootikumide Sihtasutus leidis, et igas kommis oli pea 300 doosi jagu narkootilist ainet. Sihtasutuse pressiesindaja Ben Birks Ang ütles, et narkootikumide kahjutuks kaubaks maskeerimine on levinud võte keelatud kaup riiki tuua.

Ühe kommi turuhind on kuni 1000 Uus-Meremaa dollarit (545 eurot), mis viitab, et tegemist ei olnud tahtliku teoga. Kuigi hetkel on leitud 16 sellist kommi, pole võimudel teada, palju neid veel ringleb.

Heategevusorganisatsiooni toidupank võtab vastu ainult suletud pakendis kaubanduslikult toodetud toitu. Annetatud kommid olid pakendatud Malaisia kaubamärgi Rinda ananassikompvekkide paberisse ning nägid välja kui otse tehasest.

Probleem ilmnes, kui üks toidupanga klient võttis toidupangaga ühendust, kuna oli neilt saanud naljaka maitsega komme. Töötajad maitsesid seejärel riiulitele allesjäänuid ning võtsid seejärel ühendust ametivõimudega. Üks töötaja viidi pärast maiuse maitsmist haiglasse.

Rinda ütles kirjalikus avalduses, et ettevõte sai Uus-Meremaa uudiste kaudu teada, et nende komme võidi väärkasutada ja et nad teevad ametivõimudega koostööd. «Soovime teha selgeks, et Rinda Food Industries ei kasuta oma toodetes ebaseaduslikke uimasteid,» ütles peadirektor Steven Teh.

Metamfetamiin on sünteetiline stimulant. Ta on amfetamiini teisend, mis mõjub kiiremini ning tugevamalt kui amfetamiin. Kõnealuse narkootilise aine kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Narko.ee tugiliin on kõigile, kel uimastid tekitavad küsimusi ja valmistavad muret. Tugiliini vaimse tervise spetsialistid pakuvad tuge nii uimasteid tarvitavatele inimestele kui ka nende lähedastele, jagame infot olemasolevate abivõimaluste kohta ja suuname abiteenustele. Tuge saab eesti ja vene keeles ööpäev läbi: helistades lühinumbril 1747 (või Eestist ja välismaalt helistades +372 641 4110)

kirjutades e-posti aadressil 1747@narko.ee

kirjutades narko.ee veebilehe vestlusrakenduses