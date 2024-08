Kas sinul ka? Üheksal eestlasel kümnest vedeleb sahtlis just nii mitu nutiseadet

Sellise statistika murekoht on Pauluse sõnul see, et täna turule lastavad elektroonikaseadmed ei ole mõeldud kestma vaid ühe kasutusringi jagu. «Kui telefoni on heaperemehelikult kasutatud ning see pärast paariaastast kasutust omaniku jaoks üksnes moraalselt vananeb, võiks sellest rõõmu tunda veel mitu kasutajat. Näiteks iPhone'i elueaks loetakse 4–8 aastat ning Samsungi nutitelefonide puhul 3–6 aastat,» toonitas Paulus ja lisas, et ka rikki läinud telefonid on väärtuslikud, sest neis sisalduvaid materjale saab taaskasutada ning selle arvelt vähendada uute materjalide kasutuselevõttu.