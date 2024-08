PILDID Tallinnasse ehitatakse Eesti kõrgeim puithoone

Tartu maantee 84B kinnistule kerkiv kaheksakorruseline Fahle Terrassid büroohoone hakkab olema üks esimesi ehitisi, mida inimesed Tallinnasse sissesõidul märkavad. Ehitustööd algavad augustis ja hoone valmib 2026. aasta suveks.

«Sellest majast saab puidu väärindamise ja keskkonnasäästliku ehitamise uus teetähis, mis näitab Eestis tulevikuvõimalusi ehitussektori süsinikujalajälje vähendamiseks,» sõnas Fahle Linnaku arendaja Fausto Capitali aktsionär Sven Mihailov.

Mihailov rõhutas, et Rand ja Tuulberg valiti projekti teostajaks nende kogemuse tõttu keerukate ja suurte projektide elluviimisel. «Samuti on nende pühendumus kestlikkusele ja innovatsioonile kooskõlas Fausto Capitali kui ka hoone ankurüürniku If Kindlustuse jätkusuutliku maailmavaatega,» lisas ta.

Ehitatava puithoone visuaal. Foto: Fausto Capital

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ASi ehitusjuht Lauri Matteus märkis, et Eesti esimese puitkonstruktsioonidel kõrghoone rajamine seab osalistele mitmeid väljakutseid. «Peamine väljakutse on puit ise. Kuna puit on ilmastiku mõjude suhtes tundlik, eeldavad puitkonstruktsioonid palju põhjalikumat ettevalmistust, tööde planeerimist ning teostust. Lisaks on hoone ehitamisele seatud kõrged keskkonna- ja jätkusuutlikkuse standardid,» selgitas Matteus.

Selle märgilise hoone ehitajat, arendajat ja ankurüürnikku seob üks kindel väärtus: kestlikkus. Muigega lisas Matteus, et Rand ja Tuulbergi kontor asub praktiliselt üle tee, mistõttu projektimeeskonna transpordijalajälg jääb minimaalseks. «Ent on oluline märkida, et ehitustegevuse keskkonnamõju on üks suurimaid, ja kogu sektor peab sellest aru saama ning rakendama meetmeid selle vähendamiseks,» tõdes Matteus.

Mihailovi sõnul on hoone ristkihtpuidust konstruktsioonide ökoloogiline jalajärg väga väike ning taastuva toorainena on puit suurepärane süsiniku ladestaja. Lisaks tagab puidu kõrge soojusisolatsioon hoone energiasäästlikkuse ja madalad küttekulud. Hoone sisekliima, mis on loodud naturaalsest materjalist, on ka tervislikum bürootöötajatele. Samuti rakendatakse büroomaja juures ka kõiki teisi kaasaegseid meetodeid süsiniku jalajälje vähendamiseks, näiteks päikeseenergia kasutamist ja vihmavee kogumist.

Kuna Eestis ei ole varem nii kõrget puitmaja ehitatud, tehti selle projekteerimisel koostööd TalTechi ning ETH Zürichi ülikoolide teadlastega. Maja kavandas LUMIA arhitektuuribüroo arhitekt Margit Aule ja ja Kristo Põlluaas.

Fausto Capital investeerib Fahle Terrassid büroohoone ehitamisse 13,4 miljonit eurot. Kokku saab majas olema 6845 ruutmeetrit A-klassi büroopinda, millest üksikud on veel saadaval. Esimesele korrusele on planeeritud kohvikud ja teeninduspinnad, alates neljandast korrusest hakkavad hoonet kaunistama astmeliselt suurenevad roheterrassid, kust avaneb vaade kesklinnale ja merele.

Rajatav hoone on osa kasvavast Fahle Linnakust, kuhu on ennast juba sisse seadnud Postimees, Stora Enso, Workland, Magnum, Betsson, Apollo, ja paljud teised.