VEEL JÕUAB Kütteseadme uuendamise taotlusvoor pikeneb

Kui veebruaris avatud voor keskendus ahjude kordategemisele ja uute paigaldamisele, samuti kaugküttega liitumisele, siis seekord saab toetust ka õhk-vesi soojuspumpade, maasoojuspumpade ning halupuidu- või pelletikatelde paigaldamiseks. Vooru kogueelarve on 15,9 miljonit eurot. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võtab vastu ja hindab ära eranditult kõik sel perioodil esitatud taotlused, sõltumata nende hulgast.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud ja suurim toetuse summa on 10 000 eurot. Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. 70-protsendiline toetusmäär on ette nähtud Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel, Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal, Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas.