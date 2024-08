Millal võib üürilepingu erakorraliselt lõpetada? 5 levinud eksiarvamust

Siht toonitab, et kui uus üürnik leitakse enne kokkulepitud lepingu lõppemise tähtaega, ei ole üürileandjal õigust nõuda üüri mõlemalt üürnikult. «Paljud üürileandjad arvavad, et kui nad on üürnikuga sõlminud kokkuleppe, et leping lõpetatakse kolme kuu pärast, kuid uus üürnik leitakse ühe kuu jooksul, võib ta küsida sel perioodil üüri mõlemalt üürnikult. Tegelikult see nii ei ole ning seda loetakse alusetuks rikastumiseks,» selgitab Siht.