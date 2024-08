Leedu välisministri ümber lahvatas kinnisvaraskandaal: kas Landsbergis valmistus sõja eest Kreekasse põgenema?

Saadik lisas, et ost oli planeeritud ammu enne Vene sissetungi algust. «See, et raha kanti üle veebruaris, on juhus,» ütles Razma. «Seega arvan, et nii meile kui ka kõigile saavad detailid selgemaks pärast Gabrielius Landsbergise selgitust.»

Parlamendi spiiker Viktorija Čmilytė-Nielsen ütles teisipäeval, et opositsiooni küsimused minister Landsbergisele olid vähemalt osaliselt ajendatud eelseisvatest üldvalimistest. Ta nõustus siiski, et Landsbergis peaks siiski oma selgituse esitama.

«Mind ei huvita tegelikult kaaspoliitikute kinnisvara. See oli minu jaoks uudis ja võib-olla on siin õppetund kõigile poliitikutele, et kõige parem on olla kõigi suurte ostude osas võimalikult avameelne, sest varem või hiljem ja tavaliselt valimiste ajal tuleb see info päevavalgele,» ütles Čmilytė-Nielsen LRT TV-le.

Landsbergis kaitseb oma õigust privaatsusele

Sel nädalal puhkusel viibiv Landsbergis kommenteeris olukorda kolmapäeva (14. augusti) pärastlõunal ilmunud intervjuus uudisteagentuurile Elta.

Ta rõhutas, et kinnisvara ost on nõuetekohaselt deklareeritud ning et meedia on läinud tema perekonna varades sorimisega ja aerofotode tegemisega üle piiri ning tema privaatsust on rikutud.

«See on eramaja, see on privaatne ruum. Minu arvates ei ole see õige käitumine,» ütles ta teema kohta. Landsbergis lisas, et pole Kreekas asuvast kinnisvarast oma perekonna privaatsuse kaitseks varem avalikult rääkinud.

Samuti lükkas ta tagasi kõik spekulatsioonid, et Kreekas asuv kinnisvara osteti sõja eest põgenemiseks. Ta selgitas, et lõunamaa kodu hakati otsima juba aastal 2020. «Kinnisvarabüroo pakkus meile maja 2021. aastal. Siis hakkasime seda konkreetselt vaatama ja protsess jõudis oma loomuliku lõpuni,» rääkis ta Eltale.

«Minu koht on Leedus, ma kaitsen Leedut nende instrumentidega, mis valijad on mulle usaldanud ja mis mul kasutada on. Kavatsen seda teha edaspidigi ja nii teeb ka minu pere,» jäi Landsbergis endale kindlaks.