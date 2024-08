GALERII Peipsi äärde ehitatakse lõpuks moodne spaahotell

Kunagise Sillamäe keemiakombinaadi puhkebaasi territooriumil loodusesse sulanduva arhitektuurse lahendusega loodusspaahotelli ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta suvi ja lepingu maksumuseks on 28,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

«Peipsi järve põhjakaldale ehitatakse esimene omalaadne loodusspaahotell, mis eristub oma looduskeskse asukoha, loodust väärtustava arhitektuuri ja loodust kaasava teenuslahendusega. Loodusspaahotell on kavandatud viisil, et see vastaks LEED keskkonnasertifikaadi kuldtaseme kvaliteedinõuetele, mis annab rajatavale loodusspaahotellile kõrge rahvusvahelise keskkonnaalase tunnustuse» kommenteeris kompleksi arendava Loodusspaahotell OÜ juhatuse liige ja kontseptsiooni juht Jako Kapp.

«Kavandatav loodusspaahotell ei ole pelgalt funktsiooni ja vormi väljendus, vaid külastajate füüsilist ja vaimset heaolu tõstev elamuskogemus. Hotelli on planeeritud 96+1 multifunktsionaalset numbrituba, mis kõik on vähemalt 30 ruutmeetri suurused. See annab ruumi puhata, mitte pelgalt magada, mis on keskne argument teadlikule, nõudlikule ja kvaliteeti hindavale külastajale. Kuna loodusspaahotelli külastajad saavad olema kvaliteedi suhtes nõudlikud, siis on meie eesmärgiks tagada ühtlaselt kõrge kvaliteet kõiges, nii arhitektuuris, sisekujunduses, sisustuses, tehnilistes lahendustes, teeninduses kui ka ehituses. Sellest lähtuvalt on meil väga hea meel alustada koostööd Embach Ehitus OÜ ja Nordecon AS-ga.»