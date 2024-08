Võtsid kodulaenu pakkumise mitmes pangast ja laenusumma erineb mitmekordselt? Loe, miks see nii on

Nüüd jõuamegi aga selle teema tuumani. Nimelt on konservatiivne lähenemine võetava laenu maksimaalsele summale kasulik ja vajalik eelkõige laenuvõtjale endale. Pangal on see võimekus mängida laenuvõtja eest läbi kõikvõimalikud stsenaariumid, seejuures ka halvad ja veenduda, et laenuvõtja väljuks ka neist viimastest alati võitjana. Eluasemelaen on väga pikaajaline kohustus, Eestis keskmiselt 26 aastat. Seega on nii pangale kui ka laenuvõtjale oluline veenduda, et laenuvõtja saab laenumaksetega hakkama kõikvõimalike majandustsüklite tõusude-languste ja muude muudatuste olukorras. Arvestada tuleb ka sellega, et pika laenukohustuse jooksul võib tekkida olukordi, kus pere sissetulek väheneb või kulutused suurenevad.

Lõpuks taandubki palju riskiisule – seda nii laenutaotleja kui ka laenuandja omale. Loomulikult on see ka panga jaoks oluline, et väljastatud laen oleks õigeaegselt tasutud, kuid see, milline risk selle nimel võetakse, võib paljuski finantsasutuste lõikes erineda. Sama kehtib ka laenuvõtja kohta, mõni inimene on enesekindlam järgnevate kümnendite jooksul ette tulla võivate riskide suhtes, teine ettevaatlikum.