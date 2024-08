ARMAS VIDEO Tütar tegi pimedaks jäävale isale eriliselt liigutava kingituse

Gary, endine relvajõudude liige ja edukas müürsepp, on mitmete tervisehädadega võidelnud, sealhulgas II tüübi diabeediga, mis purunenud võrkkestade tõttu põhjustas lõpuks pimedaks jäämise.

Olukord halvenes, kui Gary sai meningiidi, mis tõi kaasa täiendavaid terviseprobleeme ja süvendas tema depressiooni. Holly otsustas isale rõõmu valmistada ja korraldas talle reisi tema sünnilinna Edinburghi. Holly soovis, et Gary saaks oma perekonnaga taas ühendust luua ja viimast korda oma lapsepõlvekodu külastada.

Holly loodab, et tema lugu inspireerib ka teisi väljendama armastust ja headust enda jaoks oluliste inimeste vastu. Ta rõhutas, et abi palumine keerulistel aegadel on täiesti normaalne – inimesed ei peaks üksi kannatama.