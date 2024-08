LAIENEV TREND Kas ka sina kuulud «võileiva generatsiooni»?

Samas on «võileiva generatsioonil» teine tähendus: see kirjeldab 30–40-aastaseid täiskasvanuid, kes on nii vananevate vanemate kui ka oma kasvavate laste eest hoolitsemise vahel lõksus. Mõiste loodi 1981. aastal ja algselt viitas see beebibuumi põlvkonnale, kuid nüüd kehtib see X-põlvkonna ja vanemate millenniaalide kohta.