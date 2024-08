VIDEO Amazonist maja ostnud mees sai valusa õppetunni

Me kõik teame, mis tunne on teha emotsioonioste. Ükskõik, mitu korda sa endale ütled, et sa ei vaja seda või ei saa seda endale lubada, on see ikka liiga ahvatlev, et sellele vastu panna.

Ja kuigi võib juhtuda, et sa ei kahetse seda ostu, mõistad sageli üsna kiiresti, et see polnudki nii hea mõte. Täpselt nii juhtus ühe tiktokkeriga, kes tegi emotsiooniostu Amazonis.

Amazonist saab osta peaaegu kõike, mida vaja võib minna, kuid üks asi, mida sealt ehk esimese asjana ei otsiks, on maja.

USAst pärit noormees Jeff on sotsiaalmeedia kihama pannud, sest just tema tegi otsuse endale Amazonist maja tellida.

Oma küsitavast otsusest sotsiaalmeedias rääkides palus 23-aastane noormees oma jälgijaid, et viimased tema pangakaardi käest ära võtaksid. Oma emotsiooniostu eest käis mees välja 24 000 dollarit.

«Amazon on tõesti ohtlik koht,» mõtiskles ta. «Ma isegi ei mõelnud kaks korda selle peale. Lihtsalt ostsin ära. Ma isegi ei tea, kuhu ma maja panen,» lisas mees videopostituses.

Tema maja jõudis üsna pea ka ilusti kohale.

Mitmed maja eripärad mehele siiski meeltmööda ei ole. «Nad andsid mulle lisaks kaks diivanit,» ütles ta rõõmsalt, enne kui lisas, et nüüd peab ta oma maja laos hoidma, sest tegelikult ei ole ta ostnud maad, kuhu see panna.

Näidates maja sisemust, tänas ta müüjat diivanite eest, kuid väitis, et need ei olnud talle tegelikult meelepärased.

Ja kõige tipuks selgitas ta, et laed on selles majas palju madalamad, kui ta algselt eeldas, vahendab Unilad.

«Laed – ma olen 1,80 m pikk, nii et laed ei ole just väga kõrged. Nad on väga madalad,» demonstreeris Jeff.

Noormees tunnistas, et ta ise selles majas siiski elama ei hakka ja tal on plaanis see ümber ehitada puhkekoduks, mida välja rentida.