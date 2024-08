EKSPERT HOIATAB Just neid kööginurki armastab ohtlik hallitus kõige rohkem

Ekspertide sõnul on lihtne köögis esinevaid väiksemaid lekkeid ignoreerida, kuid tegelikult ei tohiks seda teha. Hallitus ja niiskus käivad käsikäes, mistõttu köök — valamute, nõudepesumasinate ja leketega — võib kodus hallitust põhjustada.

Hallitus võib igaühe haigeks teha, eriti kui inimesel on allergia või astma, kuid see ei mõjuta kõiki.

Hallitus on tavaliselt seal, kus on torud

Kui tegemist on hallitusega köögis, peidab see end tavaliselt köögitorude lähedal, teab New Yorgis tegutseva hallitustõrje ettevõtte juht Tal Saar.

«Kui te vaatate valamu või mis tahes muu toru alla, olgu see siis köögivalamu või nõudepesumasin — seal võib alati olla veekahjustuse tõttu potentsiaalne hallitus,» märkis Saar.

«Kui on leke, siis on väga tõenäoline, et tekib ka hallitus. Ja hallituse tekkimine toimub tõenäoliselt toru lähedal asuval materjalil, olgu see siis kapisein või midagi muud,» märkis Saar.

Seadmete läheduses

Hallitust võib tekitada ka liigne niiskus, mida põhjustavad lekkivad või valesti hooldatud seadmed: näiteks nõudepesumasinad, pesumasinad või külmikud. Selle tagajärjel tekkida võiv veekahjustus või üleujutus põhjustab tihti hallituskahjustusi, vahendab Huffington Post.

Köögi põrandakatted

Tõenäoliselt oled oma köögivaipadele rohkem kordi vett ja muid vedelikke valanud, kui oskad loendada — kahjuks võivad need märjad kangad olla hallituse kasvulavaks.

«Kui köögis on vaip või põrandamatt, kontrollige seda regulaarselt, et see oleks puhas ja täiesti kuiv.»